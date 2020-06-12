Ревизоры ранним утром проверили пермские автобусы

Инспекция прошла перед началом рейса, а затем тайно, во время поездки. Какие нарушения выявили?Ранее утро не оправдание, недочёты в экипировке подвижного состава перевозчик спешил устранить на месте. Иначе, водителя не выпустят на рейс. Плановую проверку ревизоры пермского Гортранса вчера провели в автопарке маршрута №77 в микрорайоне Заозерье.С 1 июня в Перми на линию начали выходить новые автобусы по пятилетним контрактам, к которым у департамента дорог администрации Перми повышенные требования.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: «Мы начали проверять автобусы уже сразу на выпуске из парка. Это позволяет нам в короткие сроки проверить большой объём. Указать перевозчику сразу на недостатки. Чтобы уже из парка автобус выходил с тем оснащением, которое заложено в контракте».Строго с водителей спрашивали и соблюдение графика. Ревизоры проверяли наличие указателей маршрута, работу кнопки вызова и другого допоборудования. Проверки проходят тайно, поэтому лица контролеры скрывают.Если нужная информация отсутствует на аншлагах в салоне, она найдётся на сайте Гортранса, там же телефон горячей линии, по которой можно жаловаться: (342) 2-50-25-50.Наличие аудиоинформатора, системы видеонаблюдения, доступность для маломобильной категории граждан. Кроме того, к 15 июля, все автобусы, работающие по пятилетнему контракту, должны будут приобрести единый красно- белый фирменный стиль.В рабочий полдень, на конечной 32-го маршрута, в районе Центрального рынка, ревизоры оценивали, насколько близко автобус подъезжает к бордюру. В салоне проверяли наличие тех же визитных аншлагов, работу кондиционеров, снимали игрек-отчёт с валидатора.Перевозчик 32-го маршрута, одним из первых, обновил подвижной состав. Из микрорайона Васильевка до Центрального рынка пассажиры теперь добираются на новых автобусах, с работающими кондиционерами.Таких внезапных визитов, с начала июня, ревизоры нанесли уже 219. Выявили более 20 нарушений, часть из них перевозчики поспешили устранить, в противном случае, по итогам месяца, ответственной организации грозят штрафные санкции.