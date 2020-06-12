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В преддверии Дня России Пермский край подключился сразу к двум онлайн-флешмобам
Участникам флешмоба также предложено разместить флаг в знаковом для себя месте малой родины. Это может быть дом, квартира или офис. А можно, созвонившись, объединиться с соседями и украсить двор.
О желании поучаствовать в акции заявили более сотни молодых специалистов «ЛУКОЙЛ-Пермь». Флаги также появятся в Осе, Чернушке и Перми. Вооружившись камерой, нефтяники Полазны сняли подробную видеоинструкцию.
Светлана Никель, инженер ЦИТС «Полазна» ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь": «Они с радостью приняли предложение, и даже в период самоизоляции мы объединились и, таким образом, поддержали друг друга».
Ещё один вариант участия — фото с флагом. Требований к снимку нет, главное — позитивный настрой.
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