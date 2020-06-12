Дмитрий Махонин с рабочим визитом побывал в Чусовском городском округе

В центре внимания врио главы Пермского края стал ремонт детских садов, школ и строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов.Случается разное. Медицинские службы должны быть готовы, уверен врио главы региона Дмитрий Махонин. Поэтому современная инфраструктура создается даже в самых отдаленных уголках края, таких, как Комариха. Сюда ранее не приезжал ни один губернатор.Здесь работает процедурный кабинет, а еще выявляют онкологию на ранних стадиях. Для комарихинцев это означает, что нужную помощь они получат вовремя и развития опасной болезни удастся избежать. Новый ФАП сейчас строят и в соседних сёлах, к процессу подключился местный бизнес – сельхозпредприятие «Ключи».Елена Симакова, заместитель главного врача ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В. Г. Любимова»: «Современное здание, очень просторное, которое позволит открыть дополнительные кабинеты: физиотерапевтический кабинет, кабинет приема врача стоматолога».А Комарихинский детский сад посещают 45 малышей, сейчас, правда, из-за карантина группы пустуют. Во время осмотра помещений, врио главы региона заметил подтеки на потолке. Заведующая подтвердила — с кровлей есть проблемы.Ждать следующего года слишком долго, считает Дмитрий Махонин и поручает начать работы уже в этом году. Тем более, что средства на ремонт есть. А вот у сельской школы здание крепкое. Но, есть пожелания к наполнению. Машинам в компьютерном классе 1,5 десятка лет.Дмитрий Махонин поручил Министерству образования проработать вопрос с поставкой в школу современных компьютеров.Одна из ключевых задач краевых властей - комплексное развитие территорий региона. В муниципалитетах, в рамках реализации нацпроектов, работает программа развития, сформированная с учетом пожеланий жителей.Дмитрий Махонин: «Достаточно много нам еще предстоит сделать, с точки зрения организации в населенных пунктах и библиотек, и продолжение строительства ФАПов. Самое главное, не просто вписывать это в план, а добиваться строительства и введения в эксплуатацию этих объектов».Как это и было сделано с реконструкцией дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки».В этом году планируется завершить реконструкцию оставшихся двух участков, протяженностью почти 10 километров. В итоге, дорога от Верхнечусовских Городков до Чусового будет занимать чуть больше часа, а не два, как это было еще пять лет назад.