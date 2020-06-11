«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.06.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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11.06.2020 в 17:37
10.06.2020 в 16:13
10.06.2020 в 11:33
10.06.2020 в 11:16
09.06.2020 в 17:55
10.06.2020 в 12:21
05.06.2020 в 18:45
31.05.2020 в 15:19
28.05.2020 в 18:07
25.05.2020 в 14:45
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.06.2020
Строительство нового железнодорожного моста через Каму начнется в следующем году
Депутаты определили дату выборов губернатора Пермского края
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2020
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В Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19
«Напора на всех не хватает»: жители двух сел в Пермском райне испытывают перебои с водоснабжением
С начала года в Перми снесено 10 аварийных домов
В Прикамье пьяный водитель опрокинул фуру с кислотой и получил ожоги
Пермский край присоединился к всероссийской акции «Оставайся донором»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2020
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