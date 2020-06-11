В Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19
По данным Роспотребнадзора за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией: 42 человека проходят лечение в больницах, 32 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Коэффициент распространения болезни, на сегодняшний день, составил 1,33 (на 10 июня - 1,28). Для второго этапа снятия ограничений данный показатель должен быть меньше 0,8.
Из 74 вновь инфицированных - 29 мужчин, 36 женщин, 9 детей (7 мальчиков и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 26 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
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