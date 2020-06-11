«Напора на всех не хватает»: жители двух сел в Пермском райне испытывают перебои с водоснабжением

В разгар жары без какой-либо воды в своих квартирах остались жители сразу двух крупных сел в Пермском районе - в Нижних Муллах и Култаево. Проблемы с водоснабжением здесь возникли давно, но сейчас краны пересохли вовсе. Юлия Агафонова, житель дома № 6 по ул. Почтовая с. Нижние Муллы: "Мы неоднократно обращались в обслуживающую компанию ООО «Гидромастер». На что нам сказали, что у них какая-то проблема с насосами и не хватает напора на всех жителей."

Оказалось, что проблемы с водой в Нижних Муллах практически у каждого. Приезд съемочной группы даже собрал на улице небольшой митинг. Поделиться своими чаяниями хотел каждый.

Валентина Плавильщикова, житель с. Нижние Муллы: "У меня бабушка парализованная лежит - я ее ни подмыть, ни вымыть, ничего не могу!"

Зато квитанции людям приходят регулярно. И цены на воду все выше.

Местный житель: "Сейчас с июля, наверное, за 50 рублей за куб будет, а в Култаево берут намного меньше! Мы чем хуже?! Одно сельское поселение!" В Култаево - те же проблемы. Воды нет. Одна из причин - незаконные врезки в водопровод. А еще здесь много дачников, которые обильно поливают огороды, поэтому летом ситуация становится еще хуже. В поселковой администрации об этом знают, но решение стоит больших денег. За финансированием обратились в Пермский район.

Анна Ружанская, врио полномочия главы администрации Култаевского сельского поселения: "Будет у нас два накопителя установлено по Култаево. И будет вода с Косотурихинской скважины. Три-четыре дня - вода будет. По Нижним Муллам воды нет. Она плохого качества. Проблема будет решаться, уже работают работники, будут смотреть резервы."

Пока же этого не случилось, воду жителям обещают подвозить. Составлен график движения цистерны. На каждую остановку по часу. Количество литров на человека не ограничивают - в такую жару запастись надо впрок.