С начала года в Перми снесено 10 аварийных домов

Выстрелы в самом центре Перми вчера изрядно напугали прохожих. Это была история в духе криминальных боевиков: визг покрышек, вой сирен... С «Вестями» кадрами служебного видеорегистратора поделились полицейские. Вместо того, чтобы остановится, водитель «девятки» протаранил патрульный автомобиль и попытался скрыться. Все происходило около полуночи: началось на улице Революции. Водитель ВАЗ-2109 проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться. Нарушитель промчался по улице Куйбышева, затем, возле «Колизея», смог вновь «улизнуть» от полицейских. На кадрах с видеорегистратора одной из патрульных машин видно, что в салоне «Лады», помимо водителя, находились еще два пассажира. После предупредительных выстрелов в воздух, полицейские стали целиться по колесам. И попали. Но, даже на спущенной резине, «девятка» не сдавалась. Задержать лихача удалось только на улице Монастырской. Им оказался 34-летний житель города Перми. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Впрочем, полицейские выяснили, что раньше он неоднократно привлекался за пьяное вождение. Теперь мужчина отправится в суд. Учитывая, что это не первое нарушение, ему грозит, в лучшем случае, штраф 300 тысяч рублей, в худшем - лишение свободы на срок до двух лет.