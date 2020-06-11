С начала года в Перми снесено 10 аварийных домов
С начала года в Перми уже снесли аварийный дома по адресам: улица Сусанина, 1, улица Советская, 128б, улица Фоминская, 42, улица Блочная, 9, улица Адмирала Старикова, 28, улица Зарайская, 9б, улица Каменского, 21, улица Чусовская, 15 и улица Кирпичный завод, 4, Карпинского, 20 – всего 10 аварийных строений. Кроме того, уже начался снос дома на улице Карпинского, 11, проведены аукционы на снос домов по адресам: улица Екатерининская, 60 и Боровая, 2а. Проведение работ запланировано в ближайшее время.
В этом году по разным программам улучшат жилищные условия 2,4 тысячи человек. На эти цели из федерального (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»), регионального и городского бюджетов выделено 2 млрд рублей.
Получить детальную консультацию по программам расселения можно у специалистов управления жилищных отношений в Едином центре приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья по адресу: улица Екатерининская, 63. Для безопасности жителей принят ряд мер по предотвращению распространения коронавируса. Прием граждан осуществляется только по предварительной записи по телефону: 207-50-97.
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