← Пермский край присоединился к всероссийской акции «Оставайся донором»
В Прикамье пьяный водитель опрокинул фуру с кислотой и получил ожоги
В момент происшествия одна из емкостей получила повреждение с последующей утечкой жидкости (в настоящее время опасности для окружающих не представляет). Водитель госпитализирован в больницу с ожогами обеих стоп.
Выяснилось, что мужчина управлял большегрузом в состоянии алкогольного опьянения (0,92 мг/л). Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, лишался права управления транспортным средством. В отношении водителя составлены административные материалы. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермский край присоединился к всероссийской акции «Оставайся донором»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2020
Прокуратура добилась помощи жительнице Чайковского, которая ползком добиралась в магазин
В Пермском крае утонули два ребёнка
В Перми экоактивистам вручат «Премию борцов с мусором»
В Прикамье выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
МФЦ продолжают прием заявлений для голосования по поправкам в Конституцию по месту пребывания
Дмитрий Махонин впервые стал донором крови
В Перми потерявшиеся самоеды забрались в чужую машину
В Перми вручили премии в сфере культуры и искусства
Добавить комментарий: