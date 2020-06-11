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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2020

В Прикамье пьяный водитель опрокинул фуру с кислотой и получил ожоги →

Пермский край присоединился к всероссийской акции «Оставайся донором»

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Несмотря на то, что вознаграждение для доноров в Прикамье повышено до полутора тысяч рублей, количество желающих сдать кровь за время пандемии коронавируса снизилось, а потребность у больниц растет. Для бесперебойного обеспечения потребности больниц Пермского края нужно не менее 200 доноров в день. С 8 июня в Прикамье проходит "Неделя донорства", а сегодня наш регион присоединился к всероссийской акции "Оставайся донором".
Накануне в "Неделе донорства" поучаствовал глава Пермского края Дмитрий Махонин. Он впервые сдал кровь в качестве донора. В апреле дневной объём заготовки крови упал больше, чем в два раза - до 50 литров. По поручению главы региона, размер единовременной выплаты донорам увеличили с 674 до 1500 рублей, инициатива была оценена президентом страны Владимиром Путиным. Ситуация начала выравниваться, однако потребность в крови всё равно сохраняется.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Сейчас это очень актуально. Мы неоднократно говорили, что в ближайшее время будут запущены плановые операции, понадобится всё больше донорского материала - крови, лимфы. Сегодняшняя акция - это на самом деле призыв к тому, чтобы мы все понимали, что отдав частичку себя, ты можешь спасти жизнь."
В разговоре с главврачом станции переливания крови речь шла о скором возобновлении работы мобильных бригад, которые принимают доноров в разных уголках Прикамья. Сейчас выездная команда врачей работает на краевой станции. Среди них Наиля Истомина, она же - почётный донор, сдавала плазму более ста раз.
Наиля Истомина, руководитель выездной бригады Краевой станции переливания крови: "Без донорской крови и человека медицина не может существовать."
После визита донора, кровь разделяют на эритроцитосодержащие компоненты и плазму. И если их можно использовать уже через пару дней, то плазму только через четыре месяца, она хранится в замороженном виде.
Если сдавать кровь перестанут, борьба с онкологическими и другими серьёзными заболеваниями окажется под угрозой. Жителей региона призывают не допустить этого.
Алиса Устькачкинцева, активист «Молодёжки ОНФ»: "11-го числа, будет акция «Оставайся донором», вместе с волонтёрами-медиками. Акция реализуется по инициативе Общероссийского народного фронта и «Молодёжки ОНФ»."
Желающих помочь ждут сувениры. О своём намерении поддержать акцию можно сообщить по телефонам 8-342-282-53-21 (Пермь) и 8-34271-269-61 (Кунгур).
Как и все доноры, после сдачи крови глава Прикамья отправился за справкой, но от положенного выходного отказался, ведь как отметил сам Дмитрий Махонин - отдыхать некогда. Ну а положенные донору 1,5 тысячи рублей, руководитель региона пожертвовал тут же - в копилку благотворительного фонда "Берегиня".
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Опубликовано: 11.06.2020 в 10:10 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2020

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