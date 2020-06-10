В Прикамье выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 93 новых случая заражения COVID-19. В нашем регионе это рекордное число заболевших за сутки с начала пандемии. 34 человека проходят лечение в больницах, 57 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2359. Ежесуточный прирост больных составил 4,1%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,28 (на 9 июня - 1,12). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.На сегодняшний прирост зараженных повлияли вспышки заболеваемости в некоторых территориях, например, г. Перми, г. Березниках, Октябрьском и Чусовском городских округах.«Среди сегодняшних зараженных 93 человек у 19 причину заражения пока установить не удается. Это означает, что эти лица когда-то пренебрегли использованием средств индивидуальной защиты и общими правилами гигиены. Министерство здравоохранения напоминает, что в крае до сих пор сохраняется сложная эпидемическая ситуация, поэтому только с вашей помощью мы сможем остановить дальнейшее распространение инфекции в Прикамье. В наших силах помочь тем, кто уже заразился, но только с помощью вас, жителей Пермского края, мы сможем остановить дальнейший рост заболевших: используйте средства индивидуальной защиты, сохраняйте социальную дистанцию, соблюдайте общие правила гигиены и не выходите из дома без необходимости – эти основные правила помогут существенно облегчить работу медиков и помочь краю поскорее выйти из режима самоизоляции»», - сказал Евгений Валерьевич Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края.Из 91 нового инфицированного - 32 мужчины, 49 женщин, 9 детей (4 мальчика и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 29 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 23 человека старше 65 лет. Также из новых инфицированных зафиксированы 2 летальных исхода. У пациентов 50 и 58 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти у обоих стал COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 32 летальных исхода пациентов от COVID-19. Еще 40 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.