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МФЦ продолжают прием заявлений для голосования по поправкам в Конституцию по месту пребывания
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Самое главное - вы сможете проголосовать один раз. Это основное. Если вы прикрепились к соседнему двору или к соседнему адресу, то, конечно, милости просим. Но для этого надо воспользоваться этой технологией." Получить отрывной талон для голосования можно в любом МФЦ Пермского края. Приходить в МФЦ рекомендуется в масках, перчатках, а также с собственной ручкой для заполнения заявления. На входе в филиал и в самом помещении необходимо соблюдать социальную дистанцию. Процесс подачи заявления на участие в голосовании занимает не более 5 минут. При себе необходимо иметь только паспорт. При желании, оформить документ можно и в территориальной избирательной комиссии, или вообще, не выходя из дома, через сайт «Госуслуги». Подробности - в репортаже Сергея Овчинникова.
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