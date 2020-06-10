МФЦ продолжают прием заявлений для голосования по поправкам в Конституцию по месту пребывания

Отделения «Мои Документы» продолжают принимать заявления от избирателей, которые в день голосования по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской Федерации не смогут прийти на свой избирательный участок и хотят проголосовать по месту фактического пребывания, а не прописки. До 21 июня написать заявление «На прикрепление к избирательному участку» можно в офисах МФЦ. Напомним, Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны пройдет 1 июля.Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Самое главное - вы сможете проголосовать один раз. Это основное. Если вы прикрепились к соседнему двору или к соседнему адресу, то, конечно, милости просим. Но для этого надо воспользоваться этой технологией." Получить отрывной талон для голосования можно в любом МФЦ Пермского края. Приходить в МФЦ рекомендуется в масках, перчатках, а также с собственной ручкой для заполнения заявления. На входе в филиал и в самом помещении необходимо соблюдать социальную дистанцию. Процесс подачи заявления на участие в голосовании занимает не более 5 минут. При себе необходимо иметь только паспорт. При желании, оформить документ можно и в территориальной избирательной комиссии, или вообще, не выходя из дома, через сайт «Госуслуги». Подробности - в репортаже Сергея Овчинникова.