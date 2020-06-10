В Перми экоактивистам вручат «Премию борцов с мусором»

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← В Прикамье выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
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06.06.2020 в 10:00
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МФЦ продолжают прием заявлений для голосования по поправкам в Конституцию по месту пребывания
Дмитрий Махонин впервые стал донором крови
В Перми потерявшиеся самоеды забрались в чужую машину
В Перми вручили премии в сфере культуры и искусства
Глава Прикамья побывал на пермском заводе "Нестле"
В Перми автобус насмерть сбил пенсионерку
В Перми завершается ремонт правой половины путепровода на улице Светлогорской
В Прикамье открылась виртуальная выставка «Край трудовой доблести»
Глава Прикамья договорился о переносе нефтепровода, чтобы достроить трассу Пермь-Екатеринбург
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