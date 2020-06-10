Глава Прикамья побывал на пермском заводе "Нестле"
Павел Дегтянников, начальник службы по обеспечению энергоносителями ООО «Нестле Россия» в г. Перми: "Анаэробная стадия очистки выделяет газ — метан, который мы можем использовать для подогрева этих же стоков."
Запустить работу очистных предприятие планирует во второй половине года. Дальнейшее развитие компании на пермской площадке участники сегодняшней встречи онлайн обсудили с главой рынка «Нестле» в России и Европе. Речь шла об инвестициях и конфетах, которые уже полюбились потребителям за границей. Новинку этого года — премиальный шоколад с карамельным вкусом — начали экспортировать в более чем 20 стран Европы.
Амори Барбье, директор пермской производственной площадки ООО «Нестле Россия» в г. Перми и ООО «Сириал Партнерс Рус»: "И мы уверены, что готовы производить большие объёмы за пределы России. Если говорить о людях, для нас важна цифровая трансформация и сотрудничество с местными университетами."
Секретами производства шоколада с главой региона поделилась инженер-технолог Елена Шульц. Выпускница пермского политеха нашла себя в родном городе, но на площадке международной компании.
Елена Шульц, инженер-технолог: "Мы придумываем несколько вариантов вкуса, цвета."
Прикамье готово оказывать поддержку фабрике - как в диалоге, так и конкретными мерами. Краевой парламент внёс поправки в региональное налоговое законодательство: предусмотрены преференции для инвесторов, которые создают рабочие места и сохраняют их.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Надеемся, что эта площадка дальше будет поддерживать этот уровень, и дальше будет развиваться. Соответствующие помещения, инфраструктура, земельные участки для этого есть. Главное, желание и нормальное сотрудничество между инвесторами и властями."
Намерения взаимные, планы — долгосрочные. На следующий год предприятие уже готовит новую линейку шоколада, попробовать который смогут и пермяки, и европейцы.
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