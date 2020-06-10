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В Перми вручили премии в сфере культуры и искусства

В Перми вручили премии в сфере культуры и искусства. Дипломы о присуждении премии получили 7 представителей ведущих пермских театров, учебных заведений, творческих объединений. Это художественный руководитель и дирижер оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии Галина Токарева, руководитель театра-студии «КОД» пермского Дворца детского (юношеского) творчества Марина Оленева, преподаватель специальных дисциплин художественного училища Ольга Пешкова, преподаватель театральных дисциплин высшей квалификационной категории Пермского краевого колледжа искусства и культуры Александр Югов, преподаватель Пермского государственного института культуры Никита Широков, артист Пермского театра юного зрителя Евгений Замахаев, артист Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Кирилл Макурин. Вручение премий в сфере культуры и искусства – традиционное событие в череде праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Размер премии составляет 100 тысяч рублей. С некоторыми лауреатами встретился наш корреспондент Максим Пеккер.

Опубликовано: 10.06.2020 в 11:33 в рубрике - Вести Пермь

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← Глава Прикамья побывал на пермском заводе "Нестле"

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