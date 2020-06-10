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В Перми автобус насмерть сбил пенсионерку
Установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведется следствие.
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