Глава Прикамья договорился о переносе нефтепровода, чтобы достроить трассу Пермь-Екатеринбург

Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с представителями Росавтодора, ПАО «Транснефть», ФКУ «УралУпрАвтодор» по вопросу завершения реконструкции дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург на участке от Лобаново до Кояново. Достигнута договоренность, что нефтепровод, проложенный на этом участке, будет перенесен, после чего реконструкция дороги будет завершена.«Сейчас жители и гости региона не могут полноценно пользоваться трассой, потому что один участок не доделан, автомобили и общественный транспорт с трех полос перестраиваются в одну и объезжают имеющиеся ограждения. Я сам там иногда проезжаю, эта «змейка» вокруг нефтепровода – небезопасный участок», – отметил Дмитрий Махонин.Павел Ревель-Муроз, вице-президент ПАО «Транснефть», обозначил позицию: компания готова перенести нефтепровод при поддержке федеральных властей. Сейчас компания корректирует проектно-сметную документацию на переустройство нефтепровода, после чего направит документы на госэкспертизу.Как доложил Александр Бедусенко, начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «УралУпрАвтодор»), по итогам изменения проекта «УралУпрАвтодор» направит в Росавтодор сумму затрат, на которую увеличится стоимость проекта. Дополнительные средства будут выделены из федерального бюджета. Ориентировочные сроки начала переноса нефтепровода – середина следующего года.Напомним, общая стоимость реконструкции трассы Пермь – Екатеринбург составляет 3,6 млрд руб. Из них 225,8 млн было направлено в 2019 году, еще 250,7 млн руб. планируется направить нынче. Большую часть затрат предполагается произвести в 2021 и 2022 годах. Согласно контракту о реконструкции автодороги Р-242 «Пермь – Екатеринбург», все технические работы на трассе должны быть завершены до 20 октября 2022 года.