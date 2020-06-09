← В Перми пройдет матч отборочного турнира ЧЕ по баскетболу Россия - Эстония
В Прикамье открылась виртуальная выставка «Край трудовой доблести» →
Глава Прикамья договорился о переносе нефтепровода, чтобы достроить трассу Пермь-Екатеринбург
«Сейчас жители и гости региона не могут полноценно пользоваться трассой, потому что один участок не доделан, автомобили и общественный транспорт с трех полос перестраиваются в одну и объезжают имеющиеся ограждения. Я сам там иногда проезжаю, эта «змейка» вокруг нефтепровода – небезопасный участок», – отметил Дмитрий Махонин.
Павел Ревель-Муроз, вице-президент ПАО «Транснефть», обозначил позицию: компания готова перенести нефтепровод при поддержке федеральных властей. Сейчас компания корректирует проектно-сметную документацию на переустройство нефтепровода, после чего направит документы на госэкспертизу.
Как доложил Александр Бедусенко, начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «УралУпрАвтодор»), по итогам изменения проекта «УралУпрАвтодор» направит в Росавтодор сумму затрат, на которую увеличится стоимость проекта. Дополнительные средства будут выделены из федерального бюджета. Ориентировочные сроки начала переноса нефтепровода – середина следующего года.
Напомним, общая стоимость реконструкции трассы Пермь – Екатеринбург составляет 3,6 млрд руб. Из них 225,8 млн было направлено в 2019 году, еще 250,7 млн руб. планируется направить нынче. Большую часть затрат предполагается произвести в 2021 и 2022 годах. Согласно контракту о реконструкции автодороги Р-242 «Пермь – Екатеринбург», все технические работы на трассе должны быть завершены до 20 октября 2022 года.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми пройдет матч отборочного турнира ЧЕ по баскетболу Россия - Эстония
В Перми задержан интернет-мошенник, обманувший жителей разных регионов страны
Пермские театры возобновили очные репетиции
Возобновилось голосование за присвоение Перми звания "Город трудовой доблести"
Пропавшая в Усолье двухлетняя девочка найдена живой
За 8 июня в Пермском крае выявлено 65 случаев коронавируса
В Прикамье выдают сертификаты на летний отдых детей
В поисках пропавшей в Усолье двухлетней девочки задействовано более 300 человек
"Утром полиции нет - они спят": пермяки отдыхают на городских пляжах, несмотря на запрет
Пермяки помогли утиному семейству перейти дорогу
Добавить комментарий: