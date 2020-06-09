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В Перми пройдет матч отборочного турнира ЧЕ по баскетболу Россия - Эстония
Сборная России, сыгравшая два матча, с тремя очками возглавляет таблицу группы В. Второе место занимают итальянцы (2), третье - эстонцы (2), обе команды сыграли по одному матчу. Турнирную таблицу замыкают уступившие в двух играх македонцы (2).Напомним, 23 февраля этого года в Перми, сборная России по баскетболу со счетом 77:67 одержала победу над македонцами в отборе на Евробаскет-2021.Чтобы поддержать главную команду страны, болельщики разобрали билеты чуть ли не за месяц. Пермяки обеспечили аншлаг, «под завязку» заполнив 7-ми тысячные трибуны УДС "Молот". После игры главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поблагодарил пермских болельщиков за поддержку.
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