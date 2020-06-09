В Прикамье открылась виртуальная выставка «Край трудовой доблести»

В Прикамье к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовлен образовательный проект «Край трудовой доблести». Его совместно разработали Законодательное собрание края, Государственный архив Пермского края, Пермский государственный архив социально-политической истории. Свои силы к созданию проекта также приложили краеведческие и школьные музеи. В основу виртуальной выставки вошли предметы военного времени, которые производились в Молотовской области в годы Великой Отечественной. Проект создан для школьников, и собраны в нём материалы о предприятиях и населенных пунктах Прикамья, которые внесли вклад в Победу.
Например, наверно, мало кто знает, что наряду с двигателями, пушками, касками, из Прикамья на фронт отправлялись армейские термосы, которые делали в Очёрском районе на Павловском заводе. Это, по словам ветеранов, было немаловажной частью армейского быта, особенно, когда речь шла о горячем питании. Именно павловские термосы вспоминали добрым словом многие солдаты.
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