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В Перми задержан интернет-мошенник, обманувший жителей разных регионов страны
Установлено, что злоумышленник подыскивал в сети Интернет объявления о продаже земельных участков, либо дачных домов на территории Российской Федерации, звонил продавцам и, представляясь покупателем, предлагал перечислить предоплату. В последующем он убеждал потерпевших подойти к банкоматам, совершить определенные действия, тем самым получая удаленный доступ к их счетам. После чего денежные средства переводил на свои счета и обналичивал.
В настоящее время полицейские подозревают гражданина в совершении 10 эпизодов, ущерб от которых составляет несколько сотен тысяч рублей. Потерпевшие – жители различных регионов страны – Москвы, Ярославской, Тульской областей и других.
По ходатайству следователя ранее судимый мужчина взят под стражу. По всем эпизодам противоправной деятельности возбуждены дела по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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