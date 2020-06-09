В Прикамье выдают сертификаты на летний отдых детей

. Как сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми, с этого года при подаче заявления необходимо предоставить копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя (законного представителя) и ребенка. Без указанных документов выдать сертификат нельзя. Родителей просят обращать на это внимание при подготовке пакета документов.Льготным категориям семей получить сертификат можно без направления документов. Надежда Подъянова, заместитель министра социального развития Пермского края: "Для того, чтобы воспользоваться сертификатом, то есть приобрести путевку, необходимо обратиться в офис лагеря, предоставить данные своего сертификата и тем самым лагерем будет принят ваш сертификат. Вы сможете оплатить либо полностью путевку, либо частично. Срок действия сертификата - 15 календарных дней. То есть в течение этого срока вам необходимо его реализовать, предъявить в лагерь." Время получения сертификата нужно выбирать исходя из того, что решение о сроках открытия детских лагерей в Пермском крае до сих пор не принято. Как было заявлено на заседании оперативного штаба, сделать это планируется не позднее 15 июня.
По вопросам летнего отдыха детей можно обращаться на специальную горячую линию министерства социального развития Пермского края по тел. 8 (902) 472-22-14 (ежедневно с 09:00 до 21:00, без выходных). Жители Перми могут обратиться по вопросам получения сертификата по телефону горячей линии: 236-12-14 (по будням с 09:00 до 18:00).
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