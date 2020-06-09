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За 8 июня в Пермском крае выявлено 65 случаев коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2267. Ежесуточный прирост больных составил 3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,12 (на 8 июня - 0,96). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
Из 65 новых инфицированных - 29 мужчин, 32 женщины, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.В больницах Прикамья проходят лечение 484 (прирост за минувшие сутки +43) пациента с диагнозом COVID-19, без симптомов - 402 (+22) человека, выздоровел 1311 (+70) человек. На домашнем карантине находятся 3 142 (+150) человека.
Всего в России выявлено 485 253 случая COVID-19 (прирост за сутки составил - 8 595). За весь период зафиксирован 6142 летальных исхода, выздоровели 242 397 человек.

Опубликовано: 09.06.2020 в 12:40 в рубрике - Вести Пермь

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