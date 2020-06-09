За 8 июня в Пермском крае выявлено 65 случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2267. Ежесуточный прирост больных составил 3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,12 (на 8 июня - 0,96). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
Из 65 новых инфицированных - 29 мужчин, 32 женщины, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.В больницах Прикамья проходят лечение 484 (прирост за минувшие сутки +43) пациента с диагнозом COVID-19, без симптомов - 402 (+22) человека, выздоровел 1311 (+70) человек. На домашнем карантине находятся 3 142 (+150) человека.
Всего в России выявлено 485 253 случая COVID-19 (прирост за сутки составил - 8 595). За весь период зафиксирован 6142 летальных исхода, выздоровели 242 397 человек.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье выдают сертификаты на летний отдых детей
В поисках пропавшей в Усолье двухлетней девочки задействовано более 300 человек
"Утром полиции нет - они спят": пермяки отдыхают на городских пляжах, несмотря на запрет
Пермяки помогли утиному семейству перейти дорогу
Ложный донос: пермяк проиграл деньги на ставках, а жене и полиции сказал, что его ограбили
Пермские врачи вылечили от коронавируса еще 70 человек
В Усолье пропала двухлетняя девочка
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.06.2020
В краевой психиатрической больнице выявлен очаг коронавируса
В Пермском крае стартовала «Неделя донорства»
Добавить комментарий: