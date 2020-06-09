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В поисках пропавшей в Усолье двухлетней девочки задействовано более 300 человек
Приметы девочки: на вид 2 года, среднего телосложения, волосы светло русые. Была одета в белую футболку, красные шорты, на ногах розовые сланцы.Всех, кто обладает информацией о ребенке, просьба сообщать по телефону 02, либо в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Пермскому краю 8(342) 241-36-40.Поисковый отряд им. Ирины Бухариновой формирует экипажи, для выезда в пос. Лемзер на поиски Миланы Балуевой. Волонтеры могут позвонить по телефону: 8-908-24-22-6-22 (Дарья Пищальникова).
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