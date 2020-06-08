В школах Перми началась выдача аттестатов. Документы будут выдавать по графику с 9 по 15 июня. В этот период документы об образовании получит 14 901 выпускник. Процедура выдачи аттестатов будет организована строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Школьные помещения заранее продезинфицированы и оборудованы бактерицидными лампами, обеззараживающими воздух. Также в школах установлены дозаторы с антисептическим средством. Для соблюдения социальной дистанции в 1,5 м нанесена разметка, на которую необходимо ориентироваться выпускникам при получении аттестатов. Работники, отвечающие за выдачу аттестатов, обеспечены средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками и одноразовыми перчатками. На входе в школу для каждого посетителя будет организована термометрия.
Напомним, государственная итоговая аттестация стартует для школьников 3 июля, пробные (с технической точки зрения и без участия детей) экзамены пройдут 29 и 30 июня. Для более качественной подготовки к экзамену с 4 июня для выпускников разрешены очные консультации по предметам. В этом году единый государственный экзамен сдавать будут лишь те, кто планирует поступление в вуз.
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