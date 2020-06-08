Сделка на поставку трамваев в Пермь признана законной

Сегодня Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобы пермской мэрии и ООО «ПК „Транспортные системы“» на решение Арбитражного суда Пермского края о признании недействительность сделки на поставку в Пермь девяти трамваев. Как сообщил изданию "Коммерсант-Прикамье" источник в мэрии, решение первой инстанции полностью отменено. Напомним, в ноябре 2019 года администрация Перми заключила с ООО «ПК “Транспортные системы”» (г. Санкт-Петербург) договор на поставку девяти трамваев, в декабре два транспортных средства —трехсекционный трамвай «Лев» и односекционный «Львенок» — прибыли в город, еще семь «Львят» «Транспортные системы» должны были поставить весной. Представители другого производителя - АО «Уралтрансмаш» (г. Екатеринбург) - подали жалобу в УФАС, утверждая, что под параметры, указанные в ТЗ аукциона на поставку трамваев, подпадала только техника ПК «Транспортные системы», который в итоге и стал победителем. УФАС посчитало жалобу необоснованной. После чего АО «Уралтрансмаш» подало иск в Арбитражный суд Пермского края, который признал итоги торгов недействительными. По решению суда первые два трамвая могли остаться в городе, однако поставка оставшихся семи должна была быть отменена. Администрация Перми и поставщик трамваев подали апелляционные жалобы.10 апреля Семнадцатым арбитражным апелляционным судом по жалобе «Уралтрансмаша» был также наложен запрет на принятие трамвайных вагонов на баланс города. Но накануне, 9 апреля, все вагоны были приняты у производителя. В итоге, в конце апреля все вагоны вышли на линию.