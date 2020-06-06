Из больниц Прикамья выписано ещё 37 пациентов, прошедших лечение от коронавируса
По данным оперативного штаба Пермского края, за последние сутки из медучреждений региона было выписано 37 пациентов, вылечившихся от COVID-19. Таким образом, общее число оправившихся от инфекции составило 1210. На лечении находятся 735 человек, на карантине, по предписанию главного санитарного врача, - 2871.
На сегодняшнее утро в Прикамье выявлено 2011 случаев заболевания коронавирусом в 42 территориях региона.
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