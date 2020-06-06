Роспотребнадзор рекомендовал пермякам воздержаться от посещения кладбищ в ближайшие выходные дни

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Священник Димитрий Таранченко, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери: «Вы знаете, наше сообщество делает больший акцент в этот день именно сходить на кладбище. На самом деле, это неправильная традиция. К сожалению, может, разочарую многих. Самое главное для усопших в этот день - особо, сугубо помолиться».
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