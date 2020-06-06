В Прикамье стартовала платформа «Мобильный избиратель»

В сети вчера был официально дан старт работе платформы "Мобильный избиратель". Можно сказать - это первый шаг к поэтапному переводу в сеть многих выборных и предвыборных процедур. Сейчас данный сервис помогает зарегистрироваться на нужном участке для голосования.

За всю историю такого официального термина, как «Общероссийское голосование», еще не было. И вопросов у избирателей остается масса. Здесь важно найти самый достоверный источник информации.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: «Это очень удобно, при этом надо предусмотреть возможность прикрепиться заранее до 21 июня, для того, чтобы для избирателя был открыт весь возможный функционал общероссийского голосования».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в этот раз, по сути, продлится 6 дней: с 25 июня по 1 июля. А отдать свой голос можно будет не только на привычном избирательном участке, но и, буквально, в каждом дворе.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: «Наши комиссии будут посещать дворы и там располагаться, и мы опубликуем, когда и где наши комиссии появятся. В принципе, мы предоставим возможность, просто выйдя из дома, проголосовать».

Дистанционное голосование в Прикамье работать не будет. Однако, личное волеизъявление в условиях пандемии постараются сделать максимально безопасным. Средства индивидуальной защиты и даже отдельные ручки есть для каждого избирателя.