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Погоня со стрельбой: стали известны подробности задержания водителя - нарушителя сотрудниками ГИБДД
Выстрелы в самом центре Перми вчера изрядно напугали прохожих. Это была история в духе криминальных боевиков: визг покрышек, вой сирен... Интернет был просто переполнен роликами, снятыми на смартфоны. А с «Вестями» кадрами служебного видеорегистратора поделились еще и полицейские.
Вместо того, чтобы остановится, водитель «девятки» протаранил патрульный автомобиль и попытался скрыться.
Все происходило около полуночи, но из-за теплой погоды улицы не были пусты. Все началось на улице Революции. Водитель ВАЗ-2109 проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться. Нарушитель промчался по улице Куйбышева, затем, возле «Колизея», смог вновь «улизнуть» от полицейских.
На кадрах с видеорегистратора одной из патрульных машин видно, что в салоне «Лады», помимо водителя, находились еще два пассажира. После предупредительных выстрелов в воздух, полицейские стали целиться по колесам. И попали. Но, даже на спущенной резине, «девятка» не сдавалась.
Татьяна Авдюкова, начальник ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: «Для остановки автомашины, сотрудники ГИБДД произвели несколько выстрелов в воздух, а, в дальнейшем, по колесам автомашины. В результате преследования никто из граждан не пострадал».
Задержать лихача удалось только на улице Монастырской. Им оказался 34-летний житель города Перми. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Впрочем, полицейские выяснили, что раньше он неоднократно привлекался за пьяное вождение.
Очевидцы говорят, что ловить нарушителя помогали таксисты и даже байкеры. Чтобы остановить бешеную «девятку», пришлось перегородить улицу. Но, даже во время задержания, лихач оказывал сопротивление. И только на заднем сидении патрульной машины уже раскаялся.
Задержанный: «Придурок, надо было домой ехать. Дома надо с детьми быть, а я придурок».
Вместо дома теперь мужчина отправится в суд. Учитывая, что это не первое нарушение, ему грозит, в лучшем случае, штраф 300 тысяч рублей, в худшем - лишение свободы на срок до двух лет.
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