← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.06.2020
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Пенсионер из Лысьвы собрал уникальную коллекцию раритетных экспонатов фото и радиотехники
По мнению врачей-эпидемиологов, режим самоизоляции дольше всего будет распространяться на пожилых людей. Вынужденное ограничение в свободе передвижения пенсионер из Сылвы Геннадий Трушников использовал для того, чтобы привести в порядок несколько своих коллекций. Теперь всё стоит по полочкам.
Раритетных «машин» и «аппаратов» у бывшего инженера, а теперь пенсионера из поселка Сылва, собралась целая коллекция. Хоть музей открывай. Можно и гостям экскурсию провести и самому получить эстетическое удовольствие.
Фотоаппараты - особое место в коллекции. Их около 30. Здесь есть простая «Смена» 50-х годов, зеркальный советский «Салют», послевоенный ФЭД и даже пластиночная складная камера начала прошлого века. Самый любимый экземпляр - широкопленочная «Москва-2».
Как рассказывает коллекционер, что-то приносят знакомые, а что-то покупает сам. На отдельных полочках разместились различные усилители, проигрыватели и телевизоры. Среди них домашний советский кинотеатр-радио и ТВ - два в одном. Радиоприемник «Рекорд-66», «Сириус», «Вега». Один из дорогих сердцу - действующий «Астра-209».
Геннадий Трушников: «Астра-209» был куплен на декретные деньги - дочь родилась. На эти деньги его купили. Сейчас дочери 47 лет».
То, что чувство прекрасного у хозяев необычного дома-музея не занимать, видно и по участку. Ровные грядки, ухоженный огород, а на полянке красуется арт-объект из старого велосипеда.
Ну, а раритетных экспонатов было бы гораздо больше, но пенсия не позволяет, рассказывает Геннадий Тихонович. Коллекцию прекрасно бы дополнили послевоенный красный приемник «Москвич» и магнитофон «Ростов-101» первого класса.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.06.2020
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.06.2020
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