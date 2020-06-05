В Прикамье проходит флешмоб «Говорите правильно!». Акцию под таким названием запустил региональный штаб ОНФ в своей группе в соцсетях. Жителей Пермского края призывают быть бдительными — обращать внимание на орфографические ошибки на афишах, баннерах и объявлениях, а фото присылать в сообщения группы или размещать у себя на страничке с хештегом #ГоворитеПравильно. Все печатные и рукописные ошибки, публикуют и обсуждают на сайте. Итоги акции подведут завтра, 6 июня, в Международный день русского языка.Ирина Ивенских, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае: "Многие люди замечают в последнее время, что очень много, в том числе и в городском пространстве, различных орфографических и речевых ошибок. Поэтому задача акции и была в том, чтобы обратить внимание и, прежде всего, молодежи, на свои ошибки, на ошибки чужие, сделать выводы и заинтриговать, замотивировать, на то, чтобы людям было интересно, а самое главное, необходимо, изучать свой родной язык."