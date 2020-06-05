В Прикамье проходит флешмоб «Говорите правильно!»

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← Погоня со стрельбой: очевидцы сняли на видео момент задержания водителя-нарушителя
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Погоня со стрельбой: очевидцы сняли на видео момент задержания водителя-нарушителя
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Погоня со стрельбой: очевидцы сняли на видео момент задержания водителя-нарушителя
В Перми активно стартовала кампания по благоустройству дворов
Краевые власти обсудили новые меры поддержки бизнеса
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 2000
В Прикамье возобновляется движение электричек в полном объеме
Покупка автомобиля: как сегодня работают автосалоны?
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