В Перми активно стартовала кампания по благоустройству дворов
Дмитрий Малютин, депутат Пермской городской думы: "За качеством всегда смотреть лучше в ходе работ. Понятно, что здесь квалификации жителей, да и депутатов, тоже не достаточно. Поэтому с этого года принято решение — мы заложили в перечень работ, которые проводятся, еще и инструментальный контроль, технический контроль за качеством выполнения работ."
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Краевые власти обсудили новые меры поддержки бизнеса
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 2000
В Прикамье возобновляется движение электричек в полном объеме
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.06.2020
«Умный домофон»: чужие не пройдут
Пермь вошла в 4-ку лидеров по сбору подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.06.2020
Записаться на прием в налоговую можно уже сейчас
Товар за ограждением: как работают крупнейшие строймаркеты Перми?
В Прикамье детские лагеря отменяют летние смены
Добавить комментарий: