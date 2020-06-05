В Перми активно стартовала кампания по благоустройству дворов

Цель этой акции в поддержку врачей, инициатором которой выступает МИА «Россия сегодня» — отдать дань благодарности и сохранить память о всех , кто оказался на переднем крае борьбы с коронавирусом. Все, кто хочет рассказать о врачах и медсестрах в больницах и госпиталях, о сотрудниках бригад «Скорой помощи», о волонтерах— их близкие и друзья, просто соседи и, конечно, пациенты, - могут присылать свои истории на адрес breathe@rian.ru. Узнать все подробности можно на сайте ria.ru. Здесь же, на этом сайте, 8 июня откроется тематический портал, где будут собраны все истории, присланные в ходе акции. Но присылать свои истории можно уже сегодня. Всероссийская акция в поддержку врачей «Пожалуйста, дышите!» продлится до конца июня.