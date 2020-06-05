Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня

Сегодня, 5 июня, на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о продлении ограничительных мер в Прикамье до 15 июня. При этом, в День России и День города Перми жителям Прикамья разрешено собираться группами до 5 человек. Глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что полностью снимать ограничения рано из-за высокого ежедневного прироста.«С 29 мая по 6 июня показатель распространения вируса выше единицы, а доля свободных койко-мест в медучреждениях – меньше 50%. Эти два показателя не дают нам возможность перейти на следующий этап изменения режима самоизоляции в регионе. В течение последней недели мы видим, что инфекция уходит в территории. На сегодня случаи заболевания зафиксированы в 42 муниципальных образованиях Прикамья», - пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев. Ограничения касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений. Помимо этого, в онлайн переведена работы образовательных учреждений: детских садов и школ), для детей работающих родителей организованы дежурные группы. При этом, важно отметить, что режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет. Эта категория граждан находится в зоне риске на период пандемии COVID-19.Напомним, сегодня было выявлено еще 49 случаев заболевания коронавирусом, в общей сложности в Пермском крае зафиксировано 2011 инфицированных COVID-19.