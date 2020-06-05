Краевые власти обсудили новые меры поддержки бизнеса

В Перми прошло заседание штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности Пермского края. Было озвучено, что владельцы торговых центров получат помощь от региональных властей. После обращения предпринимателей глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому правительству разработать меры поддержки для владельцев торговых площадей. Их включили в перечень наиболее пострадавших отраслей и предоставили им отсрочку по уплате налогов. Это позволит владельцам крупных торговых объектов активнее давать арендаторам отсрочку арендных платежей и уменьшать арендную плату, что в свою очередь послужит поддержкой для малого и среднего бизнеса. Кроме того, правительство края предложило облегчить получение скидки в размере 50% по налогу на имущество организации для собственников торговых центров. В настоящее время кадастровая стоимость одного квадратного метра торгового центра должна составлять не менее 30 тысяч рублей. Власти предложили снизить ограничения по кадастровой стоимости до 20 тысяч рублей. Эта мера позволит расширить круг налогоплательщиков охваченной мерой поддержки. Все предлагаемые меры поддержали члены штаба по обеспечению экономической стабильности.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Мы всегда говорим о том, что самое главное не просто принять какие-то льготы, а самое главное это, чтобы они работали и были действительные, чтобы не казалось так, что мы по какой-то формальности бизнесу отказываем в помощи."

Также в рамках заседания была озвучена новая федеральная мера поддержки – освобождение от налогов и взносов за 2 квартал 2020 года. В регионе ей смогут воспользоваться 38 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Добавим, что по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина разработаны три пакета мер поддержки бизнеса, где помощь на региональном и муниципальном уровнях дополняет федеральные антикризисные инструменты, а диалог власти, бизнеса и профессиональных объединений позволяет предприятиям сохранять рабочие места, строить планы на будущее и выполнять социальные обязательства.

Роман Водянов, председатель пермского регионального отделения «Опоры России»: "Мы на примере тех же торговых объектов видим, что в так называемом втором пакете мер были приняты одни критерии для торговых объектов, с ходом, с течением времени уже вносятся предложения. Сегодня было первичное обсуждение, о внесении изменений в уже разработанные те механизмы. С течением времени и изменением ситуации власть молниеносно реагирует, и нас это устраивает."