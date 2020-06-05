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Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 2000
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2011. Ежесуточный прирост больных составил 2,5% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,94 (на 4 июня - 1,14). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
Из 47 новых инфицированных - 21 мужчина, 24 женщины, 2 детей (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 7 человек старше 65 лет.
Также из новых инфицированных зафиксированы 2 летальных исхода. У пациенток 57 и 79 лет посмертно был обнаружен COVID-19. У одной основной причиной смерти стал инсульт, другая умерла от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 28 летальных исходов пациентов от COVID-19. Еще 38 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.
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