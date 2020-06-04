«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.06.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
04.06.2020 в 16:58
21.05.2020 в 15:15
21.05.2020 в 13:04
21.05.2020 в 12:52
21.05.2020 в 12:08
31.05.2020 в 15:19
28.05.2020 в 18:07
25.05.2020 в 14:45
21.05.2020 в 10:47
19.05.2020 в 10:21
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.06.2020
В саду им. Миндовского вновь смонтировали инсталляцию «Зонтики»
«Умный домофон»: чужие не пройдут
Пермь вошла в 4-ку лидеров по сбору подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести»
Анатолий Путин: ситуация на автобусных маршрутах выправляется
В дежурных группах детских садов усилят профилактику коронавируса
В Прикамье набирает обороты онлайн-проект "Начни свое дело"
"Бежим за мусором!": в Перми вновь проводятся плоггинг-забеги
Глава Прикамья привлек все службы экстренного реагирования к поиску ребенка в Гайнском районе
За 3 июня в Прикамье выявлен 51 новый случай коронавируса
В Чусовом жители пытаются спасти питомцев кочевого зоопарка
Дмитрий Махонин: "Компрос без лип - не Компрос"
3 правила выбора банка и кредита в Перми
В Прикамье волонтеры доставляют новую партию продуктовых наборов
В Гайнском районе пропал 10-летний мальчик - на место выехал руководитель регионального следкома
Отменены июньские авиарейсы из Перми на российский юг
ПФР назвал основные ошибки при подаче заявлений на детские выплаты
Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин - сегодня на радиостанции "Вести ФМ - Пермь"
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.06.2020
Записаться на прием в налоговую можно уже сейчас
В Пермском крае полицейский нашел в лесу двух потерявшихся детей
"Дорога или бездорожье?": у жителей поселка и чиновников разный взгляд на состояние улицы
Молочные кухни планируется открыть в обычном формате с 1 июля
В Прикамье выявлено 72 новых случая заражения COVID-19
Товар за ограждением: как работают крупнейшие строймаркеты Перми?
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Умный домофон»: чужие не пройдут
Пермь вошла в 4-ку лидеров по сбору подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.06.2020
Записаться на прием в налоговую можно уже сейчас
Товар за ограждением: как работают крупнейшие строймаркеты Перми?
В Прикамье детские лагеря отменяют летние смены
Новая маршрутная сеть: работа над ошибками
Два медучреждения Прикамья начали проводить подтверждающие тесты на COVID-19
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.06.2020
Прокуратура Перми проведет прямую линию по правам детей-инвалидов на медицинскую помощь
Добавить комментарий: