Покупка автомобиля: как сегодня работают автосалоны?

Как известно, в Пермском крае открылись автосалоны. Правда, для личного знакомства с автомобилем придется заранее записаться. В шоуруме не должно быть много посетителей. Помимо того, каждый дилер максимально наполнил свой сайт информацией, фото и видеоматериалами. Так что выбрать машину можно и не покидая квартиру.Один раз увидеть – этого для Ольги Чудиновой было достаточно, чтобы сделать свой выбор в пользу «Фольксваген Поло». Здесь, правда, есть ещё один фактор – цены на автомобили из-за курса валют могут пойти вверх. Поэтому откладывать покупку на потом – себе дороже.

Вместительность тоже играет свою роль. Багажник для молодой мамы – важный нюанс.Интерьер – здесь всё должно быть максимально удобно и под рукой. Как раз спортивное, многофункциональное рулевое колесо позволяет использовать все возможности аудиосистемы, не отрываясь от управления автомобилем, а приятные дополнения сделают поездку комфортной.

Но если вы решили отложить на время поход в шоурум, изучить все особенности «Фольксваген Поло» или любой другой модели можно на официальном сайте. Уточнить актуальные данные, а также выгодные предложения можно у менеджеров автосалона. А для того, чтобы зарезервировать понравившуюся модель, необходимо всего 5 тысяч рублей.

Денис Мартемьянов, менеджер отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь»: "Несмотря на экономическую ситуацию, мы держим цены. И автомобиль можно приобрести максимально выгодно. Первое, это выгода по трейд-ин – при обмене своего автомобиля на новый покупатель получает выгоду в размере 50 тысяч рублей. Второе, это прямая выгода, которую предоставляет сам дилер и она составляет еще минус 50 тысяч рублей."

Помимо этого преимущество до 10% от стоимости автомобиля достигается благодаря госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Этим и воспользовалась Ольга Чудинова.