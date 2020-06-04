«Умный домофон»: чужие не пройдут

Компания «Дом.ru» провела социальный эксперимент. В нём приняли участие семьи с детьми в возрасте от 4 до 6 лет, и оказалось, что каждый четвертый ребёнок может открыть дверь незнакомцу. «Умный «домофон» стал одним из технологичных решений, что предлагает компания для вопроса детской безопасности. Через установленное на смартфон приложение родители видят, кто пришёл, могут пообщаться с гостем, и сами открыть ему дверь подъезда.

Антон Самойловских, абонент «ЭР-Телеком»: "После того, как установили приложение «Умный домофон», мы с супругой перестали переживать, что ребёнок один дома находится. Также очень удобно пользоваться этим приложением, когда находишься вне дома - можно посмотреть, кто пришёл к тебе в гости."

Желанный гость у порога или нет, можно решить, находясь и в заграничной командировке. Главное, чтобы был интернет. Но даже при его отсутствии, записи о визитёрах сохранятся в облаке на неделю. И просмотреть их можно будет в любой удобный момент.

Виталий Черанев, руководитель проектов пермского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru»): "Управляются с помощью мобильного приложения от нашего оператора. В каждом домофоне находится камера, которая записывает в режиме 24/7. Записывает со звуком и в режиме ночной съёмки."

В мобильном приложении можно отмечать всех членов семьи. Так что родители могут видеть, находится девочка сейчас дома или нет. Устройство также позволяет контролировать территорию в зоне видимости камеры. В компании отмечают, что в жилых комплексах, где установлены такие домофоны, снижается уровень преступности.