Пермь вошла в 4-ку лидеров по сбору подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили сегодня в ходе видеоконференции между региональными отделениями «Единой России», которые выступили инициаторами проекта. На специальной интернет платформе «За Пермь.РФ» собрано 114 тысяч 105 голосов. Ещё более 3 тысяч раз горожане расписались очно в бюллетенях волонтёров-активистов «Молодой Гвардии» во время специальных пикетов в середине марта. Кроме того, с 20 мая в соцсетях запущены имиджевые ролики в поддержку пермской инициативы. Что касается, общероссийской статистике, то самую высокую гражданскую активность на сегодняшний день показали жители Нижнего Новгорода, которые собрали 740 тысяч подписей, у Самары- 501 тысяча, а у Челябинска зарегистрировано 239 тысяч голосов. Борьба, впрочем, в самом разгаре. Напомним, звание «Город трудовой доблести» присвоят пока 10 городам России. В каждом из них установят стелу с изображением герба города и текстом Указа главы государства. Почетное звание присуждается за трудовые подвиги населения в годы Великой Отечественной войны. Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории: "В положении сказано о том, что это касается не просто звания за прошлое, но и сегодняшнего дня - сегодняшнего состояния промышленности и тех предприятий, которые в годы войны давали оборонную продукцию, живут сейчас, работают на сегодняшний и на завтрашний день. Поэтому, чем больше подписей поставили пермяки в подписных листах, на сайте, тем выше оценка города, тем больше шансов получить это звание."

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Пермской городской Думы: "Во время войны город Пермь обеспечивал обороноспособность нашей страны и внес огромный вклад в нашу общую Победу. Тогда на заводских станках работали и дети и женщины, то есть все, кто мог выполнять эту работу. Этого ни в коем случае нельзя забывать. Об этом должны знать дети, внуки, правнуки, праправнуки наших победителей."