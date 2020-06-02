«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.06.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
Темы выпуска:
Работа над ошибками. Что показал второй день внедрения новой маршрутной сети в Перми.
В Пермском крае стартовала активная подготовка к 1 июля, когда по всей стране будет проходить голосование по поправкам в конституцию.
И самоограничились, и открылись. Крупнейшие строймаркеты краевой столицы нашли способ начать работу.
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