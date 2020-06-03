Два медучреждения Прикамья начали проводить подтверждающие тесты на COVID-19
Сейчас двум учреждениям краевого Минздрава даны полномочия выступать в качестве референс-центров. В день они будут проводить порядка 100 исследований для подтверждения наличия коронавирусной инфекции.
Ежедневно в регионе проводится около 3000-3200 исследований на опасный вирус. Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больницы, краевой станции переливания крови и краевой клинической больницы. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.
С начала проведения тестов на COVID-19 в Пермском крае выполнено свыше 124 тыс. исследований, обследовано более 100 тыс. человек.
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