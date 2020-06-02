Прокуратура Перми проведет прямую линию по правам детей-инвалидов на медицинскую помощь
Прием звонков будет осуществляться:
- в прокуратуре города Перми по телефону 217-51-32,
- в прокуратуре Ленинского района по телефону 212-68-11,
- в прокуратуре Мотовилихинского района по телефону 267-70-44,
- в прокуратуре Дзержинского района по телефону 246-53-97,
- в прокуратуре Свердловского района по телефону 244-38-90,
- в прокуратуре Индустриального района по телефону 228-05-95,
- в прокуратуре Кировского района по телефону 283-80-35,
- в прокуратуре Орджоникидзевского района по телефону 275-10-03.
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