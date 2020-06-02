← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.06.2020
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Два отделения больницы им. Гринберга закрыты на карантин
В медучреждении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, Роспотребнадзор ведёт эпидемиологическое расследование. Контактные лица были протестированы и изолированы под наблюдение медицинских работников. На обсервации на данный момент находятся 46 контактных сотрудников учреждения и 57 пациентов.
На сегодня выявлено 8 сотрудников больницы, у которых подтвержден COVID-19, у всех болезнь протекает бессимптомно. Специалистами Роспотребнадзора определен круг контактных лиц, они изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Всем проведены тесты на коронавирус.
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