В окрестностях Полазны поселился одинокий лебедь

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← Глава Прикамья поздравил с Днем защиты детей фотографией с птенцами в гнезде
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21.05.2020 в 15:15
21.05.2020 в 13:04
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19.05.2020 в 10:21
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В Пермском крае выявлено 69 новых случаев коронавируса
В Перми завершается ремонт участка улицы Петропавловской
Можно ли заразиться коронавирусом от домашних питомцев?
Какие законодательные «сюрпризы» ждут этим летом дачников?
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.05.2020
1 июня в эфире «Россия 24» - ролики-участники акции «Театр дома»
В восьми территориях Пермского края выздоровели все заболевшие коронавирусом
Росавиация рассчитывает ускорить реконструкцию аэродрома в Перми
В Перми обновляется автобусный парк
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