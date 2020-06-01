В Пермском крае выявлено 69 новых случаев коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 69 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1782. Ежесуточный прирост больных составил 4%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,41 (на 31 мая - 1,27). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.Из 68 новых инфицированных - 26 мужчин, 37 женщин, 5 детей (1 мальчик и 4 девочки). Младше 45 лет – 23 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.Также из новых инфицированных зафиксирован 1 летальный исход. У пациента 40 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Смерть наступила от сопутствующих заболеваний. Таким образом, на сегодня зафиксировано 23 летальных исхода пациентов от COVID-19. Еще 36 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.В больницах Прикамья проходят лечение 486 (прирост за минувшие сутки +33) пациентов с диагнозом COVID-19, без симптомов - 294 (+35) человека, выздоровели 943 (+4) человека. Скончались 59 человек: от коронавируса -23 (+1), от сопутствующих заболеваний - 36. На домашнем карантине находятся 2 399 (-125) человек.Всего в России выявлено 414 878 случаев COVID-19 (прирост за сутки составил - 9 035). За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровели 175 877 человек.