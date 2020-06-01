В Пермском крае выявлено 69 новых случаев коронавируса
Также из новых инфицированных зафиксирован 1 летальный исход. У пациента 40 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Смерть наступила от сопутствующих заболеваний. Таким образом, на сегодня зафиксировано 23 летальных исхода пациентов от COVID-19. Еще 36 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.В больницах Прикамья проходят лечение 486 (прирост за минувшие сутки +33) пациентов с диагнозом COVID-19, без симптомов - 294 (+35) человека, выздоровели 943 (+4) человека. Скончались 59 человек: от коронавируса -23 (+1), от сопутствующих заболеваний - 36. На домашнем карантине находятся 2 399 (-125) человек.Всего в России выявлено 414 878 случаев COVID-19 (прирост за сутки составил - 9 035). За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровели 175 877 человек.
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