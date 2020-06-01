Три отделения больницы в Октябрьском закрыты на карантин
В медучреждении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Контактные лица были протестированы и изолированы под наблюдение медицинских работников. На обсервации на данный момент находятся 46 контактных сотрудников учреждения и 41 пациент.
На сегодняшний день, в Октябрьской ЦРБ находится 10 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Специалистами Роспотребнадзора определен круг контактных лиц, они изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Всем проведены тесты на коронавирус.
Экстренные приёмы осуществляются в специально развернутых отделениях терапии и педиатрии в п. Сарс.
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