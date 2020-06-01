В Перми завершается ремонт участка улицы Петропавловской по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в администрации Ленинского района, на улице Петропавловской от улицы Крисанова до улицы Попова будут отремонтированы заезды, парковки, проезжая часть. На прошлой неделе подрядчик завершил работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Попова до улицы Борчанинова. Осталось завершить работы на газонной части и установить ограждение. После этого начнется ремонт участка улицы Петропавловской от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.Сейчас также ведутся работы на улице Монастырской от улицы Попова до улицы Крисанова – здесь обновляют асфальт и ремонтируют тротуар. Также подрядчик посеет газон, установит урны для сбора мусора, заменит люки на проезжей части, нанесет дорожную разметку на обновленную проезжую часть. На улице Окулова на участке от улицы Попова до улицы Крисанова ремонтируют проезжую часть и тротуар, устанавливают бортовой камень.В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв.м. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Срок окончания всех работ – октябрь 2020 года. Условия контракта предполагают, что в случае обнаружения дефектов и недостатков в рамках гарантийного срока, подрядчик устраняет их за свой счет.