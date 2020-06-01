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В Перми завершается ремонт участка улицы Петропавловской
Сейчас также ведутся работы на улице Монастырской от улицы Попова до улицы Крисанова – здесь обновляют асфальт и ремонтируют тротуар. Также подрядчик посеет газон, установит урны для сбора мусора, заменит люки на проезжей части, нанесет дорожную разметку на обновленную проезжую часть. На улице Окулова на участке от улицы Попова до улицы Крисанова ремонтируют проезжую часть и тротуар, устанавливают бортовой камень.
В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв.м. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Срок окончания всех работ – октябрь 2020 года. Условия контракта предполагают, что в случае обнаружения дефектов и недостатков в рамках гарантийного срока, подрядчик устраняет их за свой счет.
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