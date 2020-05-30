Можно ли заразиться коронавирусом от домашних питомцев?
Информация о том, что в России подтвержден первый случай заражения коронавирусом домашней кошкой, моментально разлетелась в социальных сетях и вызвала немалый ажиотаж. Вплоть до оценки угрозы для человека. На деле все оказалось и проще, и сложней. Кошачий коронавирус действительно существует, но к человеческому COVID-19 никакого отношения не имеет. И передать его животное никак не может. Например, в приюте "Матроскин" живет кот Лисик, у которого "корону" выявили еще год назад, но эта болезнь ему никак не мешает. Подробности - в репортаже Марины Печеновой.
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