Какие законодательные «сюрпризы» ждут этим летом дачников?

В этом сезоне дачников ждет сразу несколько законодательных новшеств. Например, можно получить штраф до миллиона рублей за самовольное оборудование скважины для общего пользования. Теперь для этого в региональном Минприроды нужно получить лицензию, которая обойдётся в 7,5 тысяч рублей.

Наталья Малявина, начальник отдела подземных вод министерства природных ресурсов Пермского края: "Если скважина находится на личном участке, то получение такой лицензии не требуется."

Очень скоро частников законодательно обяжут бороться с борщевиком - в этом году штрафы за неистребление сорняка вряд ли появятся, но судя по всему это вопрос времени.

Елена Булатова, начальник управления ресурсного обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "В стадии согласования находится закон о том, что собственники земельных участков должны уничтожать борщевик на своей земле."

А ещё садоводы могут оформить участок, который они заняли самовольно, правда, для этого нужно пользоваться землёй не менее 15 лет и не иметь противоречий с соседями и местными властями. Кроме того, в этом году изменятся полномочия председателей товариществ - они будут ощутимо ограничены.

Елена Клюшова, начальник отдела кадастрового учёта земельных участков Управления Росреестра по Пермскому краю: "Если раньше председатель мог самостоятельно обратиться за регистрацией, постановкой на учёт, за иным каким-то распоряжением имущества, то теперь эти вопросы решаются только общим собранием."

А если дача надоела, можно продать её со сниженным налогом, правда, имущество должно быть подаренным - все нюансы можно изучить сайте Налог.ру в специальном разделе.

Наталья Пономарёва, пресс-секретарь УФНС России по Пермскому краю: "Обязательное условие - это подаренная недвижимость должна продаваться до истечения трёх лет со дня возникновения на неё права."

Кроме того, налоговики рассказали, что в этом году земли общего назначения в СНТ будут облагаться налогом по ставке не более 0,3 процента от кадастровой стоимости. До сих пор эта ставка могла достигать полутора процентов.

Ещё не стоит забывать про пожарную безопасность, например, на участках запрещено разводить костры. Кроме того, трава должна быть скошена, выше 20 сантиметров она уже считается пожароопасной.