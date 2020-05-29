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Росавиация рассчитывает ускорить реконструкцию аэродрома в Перми
Подрядчики и региональные власти должны ускорить работы по реконструкции аэродромов в Перми и Якутске. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам прошедшего в четверг совещания о реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, пишет портал "Будущее России. Национальные проекты".
"Всем причастным к реализации проекта принять меры для наращивания темпов строительства с целью сокращения сроков реализации проекта и скорейшего его ввода в эксплуатацию в установленные сроки, до конца 2020 года", - заявил первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Росавиации Александр Нерадько по итогам рассмотрения проекта реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса "Большое Савино" в Перми.
Напомним, в апреле 2018 года компания "Стройтрансгаз" победила в конкурсе на реконструкцию аэродрома пермского аэропорта. Подрядчик должен построить перроны аэровокзального комплекса, освещение к ним, установить светосигнальное оборудование, рулевые пути, кабельные канализацию и переходы, а также возвести ряд иных инженерных конструкций. На сегодняшний день отставание по завершению проекта составляет почти полгода от первоначально заявленных сроков. По данным подрядной организации АО "Стройтрансгаз" в настоящее время в "Большом Савино" ведется наладка бетонного завода и завоз инертных материалов. К 1 июня планируется завершить мобилизацию строительных ресурсов и приступить к строительно-монтажным работам.
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