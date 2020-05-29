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В восьми территориях Пермского края выздоровели все заболевшие коронавирусом
По данным на 29 мая, в Оханском, Частинском, Юсьвинском, Юрлинском, Александровском, Еловском районах и округах, а также в Гремячинске и ЗАТО Звездном выздоровели все жители, у которых был выявлен COVID-19. По показателю распространенности заболевания в лидерах - Пермский район, Березниковский, Чайковский, Краснокамский и Чернушинский городские округа.Напомним, за последние сутки в Пермском крае выявлено 47 новых случаев заражения COVID-19: 25 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 19 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 3 случая зафиксировано посмертно (летальный исход наступил не от COVID-19). Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1586. Ежесуточный прирост больных составил 3,1%.
В больницах Прикамья проходят лечение 385 (прирост за минувшие сутки +258) пациентов с диагнозом COVID-19, без симптомов - 274 (+19) человек, выздоровел 871 (+47) человек. На домашнем карантине находятся 2625 (+183) человек.
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